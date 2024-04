RRZ hat neuen Manager

Der 44-jährige Matthias Böttcher wechselt vom Unternehmen MeinReal ins RRZ. Er bringt 26 Jahre Erfahrung im Einzelhandel mit und soll die Entwicklung des Centers unterstützen, heißt es. Als neuer Center Manager soll er eine Schlüsselrolle bei der Weiterentwicklung und Optimierung des Rhein Ruhr Zentrums Mülheim spielen, sagt die Eurofund-Gruppe. Sie hatte zuletzt zwei erfahrene Manager ins Boot geholt, die den großangelegten Umbau des RRZ begleiten sollen. Insgesamt 180 Millionen Euro sollen in zwei Phasen investiert werden. Geplant sei, dem in die Jahre gekommenen Center in den nächsten Jahren mehr Unterhaltung und Freizeitangebote zu verpassen.