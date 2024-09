RRZ bekommt neuen Freizeit-Anbieter

Das Unternehmen wird rund 3.300 qm Fläche in der Nähe von CinemaxX und Food-Court belegen. Das Unternehmen kommt aus Litauen. Mülheim wird der erste Standort in Deutschland sein, heißt es von den Eigentümern des RRZ. Adventica baut in Mülheim ein Freizeitangebot für Kinder, Familien und Jugendliche. Geplant sind Aktivitäten wie Klettern, Trampolinspringen oder Kartfahren. Auch ein Indoor-Abenteuerspielplatz soll entstehen. Die Renovierung der Fläche soll im nächsten Monat beginnen. Eine Eröffnung wird bis spätestens Mitte 2025 angepeilt.