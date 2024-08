RRZ bindet weiteren langjährigen Mieter an sich

Das Fitnessstudio soll in den nächsten Monaten umgebaut werden. Spätestens bis zum Sommer nächsten Jahres werden die Arbeiten abgeschlossen sein, sagte uns der Eigentümer des Rhein Ruhr Zentrums. McFIT wird dann auch mit 2.250 qm eine größere Fläche belegen. Das RRZ soll in den nächsten Jahren für rund 180 Millionen Euro grundlegend umgestaltet und saniert werden. Los geht es da, wo McFIT seine Räume hat, am Westeingang. Im letzten Jahr hatte schon das CinemaxX-Kino seinen Vertrag um 15 Jahre verlängert.