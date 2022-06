Rosenstraße wird ab heute zur Sackgasse

Außerdem werden neue Gullis eingebaut und an den Abwasserkanal angeschlossen. Die Stadt unterteilt die Baumaßnahme in verschiedene Abschnitte, um den Anliegerverkehr möglichst wenig zu behindern. Im ersten Abschnitt wird die Rosenstraße als Sackgasse über die Alberstraße bis zu Hausnummer 6 erreichbar sein. Über die weiteren Bauabschnitte will die Stadt später informieren. Fertig sein soll alles voraussichtlich im September.