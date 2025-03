Rosenmontag in Mülheim: Zug startet um 14 Uhr

Dann machen sich an der Kaiserstraße 27 Wagen und zahlreiche Fußgruppen auf den Weg. Auf den Wagen gibt es in diesem Jahr neues und hochwertiges Wurfmaterial, betonen die Organisatoren des Rosenmontagszuges. Laut Stadt wird die Zugstrecke am Montag bereits ab 12 Uhr für den Verkehr gesperrt. Damit zum Beispiel keine Autos dem Zug zu nahe kommen, werden neben den Straßen auch Bürgersteige besonders gesichert. Hierfür kommen tonnenschwere Sandsäcke zum Einsatz. Erstmals ist auch die Sicherheit des Rosenmontagszuges selbst genauer in Augenschein genommen worden. Alle 27 Wagen des Zuges wurden vom TÜV umfassender überprüft als je zuvor. Wie in den Vorjahren gelten zudem wieder Messer- und Glasverbote rund um den Zug. Die Ruhrbahn weist darauf hin, dass heute im Innenstadtbereich die meisten Verbindungen ausfallen. Das gelte für die Zeit zwischen ca. 13 Uhr und 17.30 Uhr. Nicht betroffen sein werden die unterirdisch verkehrenden Linien U18, 102 und 901. Ansonsten kommt es zu umfangreichen Änderungen.