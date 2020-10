Rollstuhlfahrer sammeln für krebskranke Kinder

Unter dem Namen "Chopper Challenge" startet die Aktion heute auf dem Gelände der Hochschule Ruhr-West an der Duisburger Straße. Das Ziel ist die Uniklinik in Essen. Organisiert haben das Ganze der Mülheimer Verein Rolli Rockers Sprösslinge zusammen mit wünschdirwas.e.V. und der Essener Elterninitiative zur Unterstützung krebskranker Kinder. Wegen der vielen ausgefallenen Veranstaltungen durch die Corona-Pandemie sei es schwierig gewesen, durch öffentliche Events Spenden zu gewinnen, so die Organisatoren. Rollstuhl- und Radfahrer sind herzlich eingeladen noch spontan an der Spendenaktion teilzunehmen. Treffpunkt ist um 9:30 Uhr an der Duisburger Straße bei der HRW.