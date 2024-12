Rohrbruch: Kreisel gesperrt

Eine geplatzte Wasserleitung wird in Eppinghofen voraussichtlich noch tagelang für Verkehrsprobleme sorgen. Am Kreisel mit Verbindungen zur Sandstraße und Heißener Straße ist gestern Abend (8.12.) eine Trinkwasserleitung gebrochen. Große Wassermassen waren von der Eppinghofer Straße in Richtung Aktienstraße geflossen und haben den Kreisverkehr unterspült. Das hat uns der Versorger RWW gesagt.

© Michael Dahlke/FUNKE Foto Services