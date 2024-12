Rohrbruch: Kreisel bleibt noch länger gesperrt

In Eppinghofen wird die Reparatur des Kreisverkehrs Sandstraße/Heißener Straße voraussichtlich noch die ganze nächste Woche andauern. Davon geht der Mülheimer Versorger RWW aus. Der Kreisel war am Sonntagabend nach einem Rohrbruch von Wasser unterspült und beschädigt worden. Laut RWW ist das kaputte Rohr jetzt in Teilen freigelegt worden. Demnach ist ein Loch und ein langer Riss im Rohr sichtbar. Die Ursache sei nach wie vor unklar.

