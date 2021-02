RKI: Inzidenz stagniert in Mülheim

In Mülheim ist die Corona-Inzidenz konstant geblieben. Das Robert-Koch-Institut gibt sie heute weiter mit 40,4 an ( Stand 22.2., 6:00 Uhr ). 111 Menschen bei uns in der Stadt sind heute akut und nachweislich infiziert, meldet der Krisenstab der Stadt ( Stand 22.2., 6:00 ). Am Wochenende gab es zudem einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus zu beklagen. Damit sind seit Beginn der Pandemie in Mülheim inzwischen 193 Menschen verstorben.

© Oliver Mengedoht/FUNKE Foto Services