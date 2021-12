Riesiger Ladepark für E-Autos eröffnet

Im Schnitt bedeutet das fünf Minuten Tanken für 100 Kilometer Reichweite. Betankt werden die Autos mit Ökostrom. Die Kilowattstunde kostet 36 bis 55 Cent. Während der Ladezeit können Autofahrer mehrere Schnellrestaurants zu Fuß erreichen. Wer mit vollem Akku eine Ladesäule blockiert zahlt eine Strafgebühr. EnBW hat bereits 50 große Schnellladeparks eröffnet und will in Zukunft jährlich 100 Millionen Euro in den weiteren Ausbau investieren.