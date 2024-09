Rhein Fire spielen weiter in Duisburg

Das Finale in der ELF wurde auf neutralem Boden in der Gelsenkirchener Veltins Arena ausgetragen. Über 41.000 Fans haben den Sieg von Rhein Fire verfolgt. Die Mannschaft kommt zwar aus Düsseldorf, trägt aber einen Großteil der Spiele vor allem aus Kostengründen in der Duisburger Arena aus. Der Saisonstart war bei uns in Oberhausen, im Stadion Niederrhein. Auch in der nächsten Saison will das Team nach aktuellen Infos wohl einen Großteil der Spiele in Duisburg austragen. Wenn mehr Zuschauer kommen, könnte Rhein Fire mittelfristig gesehen aber auch wieder verstärkt in Düsseldorf antreten, heißt es in der RP.