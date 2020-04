Rezepte ohne Krankenkassenkarte möglich

Ärzte können Rezepte zum Beispiel per Post zuschicken, wenn sie ihre Patienten aktuell nur telefonisch oder per Videoanruf betreuen. Voraussetzung dafür ist, dass der Patient schon beim Arzt in Behandlung ist. Ausgenommen sind Seh- und Hörhilfen, weil vorher gemessen werden muss, wie gut der Patient sieht oder hört.

Versichertendaten aus Patientenkartei übernehmen

Eigentlich fängt heute ein neues Quartal an. Wenn wir zum Arzt gehen, müssen wir dann unsere Karte vorzeigen, damit der Arzt die Leistung abrechnen kann. In dieser Ausnahmesituation kann die Arztpraxis die Versichertendaten aus ihren Unterlagen übernehmen.