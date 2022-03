Revier-Städte schaffen Platz für Flüchtlinge

Bis zu 300 Menschen sollen in der Emscher-Lippe-Halle Platz finden. Voraussichtlich Ende des Monats soll der Umbau abgeschlossen sein. In Duisburg hat die Stadt bereits mehrere Hallen kurzfristig umgebaut, um die Menschen aus der Ukraine unterbringen zu können. In Essen prüft die Stadt, ob Flüchtlinge vorübergehend in einem Krankenhaus untergebracht werden können. Außerdem plant sie, eine Vermittlungs-Plattform für Wohnungen an den Start zu bringen.