Revier doppelt im Finale zum Deutschen Kita-Preis

Die Gewinner werden am 16. Mai bekannt gegeben. Für den Erstplatzierten gibt es 25.000 Euro Preisgeld, für jeweils vier Weitere 10.000 Euro. Der Deutsche Kita-Preis ist eine gemeinsame Initiative des Bundesfamilienministeriums und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Die Auszeichnung soll frischen Schwung und mehr Qualität in die frühkindlichen Bildung bringen. Die Kulturkitas in Dortmund bieten Räume, in denen die Kinder Tanz, Theater oder Kunst erleben und selbst gestalten können. In Duisburg-Hochfeld unterstützt ein Bündnis Familien mit Zuwanderungsgeschichte oder Fluchterfahrung. Kinder bekommen Kita-Plätze, die im Jahresverlauf frei werden. Andernfalls gibt es eine Begleitung hin zum Start in die Schule.