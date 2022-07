Rekordmonat für Flughafen Dortmund

Dass sich die Zahlen nachhaltig erholen, lässt sich an den Quartalszahlen ablesen. Zwischen April und Juni sind fast 700.000 Reisende ab Dortmund geflogen - 130 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Dortmunder Flughafen ist der drittgrößte in NRW, nach Düsseldorf und Köln. Von hier aus werden derzeit rund 50 Ziele in 24 Ländern angeflogen.