Reinigungskräfte bekommen mindestens 13 Euro pro Stunde

Der niedrigste Lohn liegt damit beim Einstiegsgehalt in der Gebäudereinigung (13 Euro). Das sind 12,6 Prozent mehr als vorher. Beschäftigte in der Glas- und Fassadenreinigung bekommen nun einen Stundenlohn von 16,20 Euro, das ist ein Anstieg von 9,4 Prozent. Die IG BAU Mülheim-Essen-Oberhausen ruft alle Reinigungskräfte dazu auf, ihre nächste Lohnabrechnung zu prüfen. Die Löhne seien bei ungelernten Kräften und Fachleuten verpflichtend und jede Reinigungsfirma müsse sich an diese neuen Standards halten, so die IG BAU. Wer bei sich weniger als mindestens 13 Euro pro Stunde feststelle, solle sich an die Gewerkschaft wenden.

2024 steigen die Einkommen dann noch einmal. Dann liegt der unterste Stundenlohn bei 13,50 Euro, in der Glas- und Fassadenreinigung bei 16,70 Euro. Und auch die Azubi-Löhne steigen 2024. Die bekommen dann 900 Euro im ersten, 1.035 Euro im zweiten und 1.200 Euro im dritten Jahr. Das alles haben Gewerkschaft und Arbeitgeber ausgehandelt.