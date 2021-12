Regatta-Tribüne soll modernisiert werden

In der ersten Runde eines Wettbewerbs der Stadt kamen keine ansprechenden Ideen. Jetzt soll es einen weiteren Versuch geben. Nach neuen Plänen soll die Tribüne weiter weg vom Ufer aufgebaut werden. Außerdem ist eine Grünfläche geplant. Die Parkplätze sollen mehr werden und in eine Tiefgarage wandern. Ungeklärt ist noch, wie der Bereich mit Auto und Öffentlichen Verkehrsmitteln angebunden werden soll. Die Regatta-Tribüne ist gerade im Sommer eine beliebtes Ziel zum Verweilen. Sie ist aber längst in die Jahre gekommen und gilt als Sanierungsfall.