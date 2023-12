Razzia: Wohnungen in Mülheim durchsucht

An den Ermittlungen beteiligt sind Steuerfahndung, Polizei und Justiz. Insgesamt 29 Beschuldigte sollen zu der Bande gehören. Ihr wird vorgeworfen über eine Art Servicegesellschaft mit Betrügereien u.a. Immobilien und Luxusautos für Kunden und sich selbst finanziert zu haben. Gehaltsnachweise, Kontoauszüge, Arbeits- und Mietverträge wurden in großem Stil gefälscht, heißt es. Mit den Unterlagen soll die Bonität von Kunden aufgepeppt worden sein, um an Kredite zu kommen. Die Fahnder gehen davon aus, dass so ein Schaden von rund 12 Millionen Euro entstanden ist. Bei den Dursuchungen konnte heute Vermögen in Höhe von 6,3 Millionen Euro sichergestellt werden, dabei u.a. Immobilien, Bargeld, ein Rolls Royce, hochpreisige Uhren und Handtaschen sowie Schmuck. Außerdem sind bei der Razzia Kontounterlagen, Mietverträge, Arbeitsverträge, Mobiltelefone und elektronische Speichermedien zur Beweissicherung beschlagnahmt worden. Die Ermittlungen laufen weiter.