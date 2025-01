Razzia im Nagelstudio

Bei einer bundesweiten Razzia hat der Zoll auch in Mülheim Wohnungen durchsucht. Im Mittelpunkt stand ein Nagelstudio in Bocholt. Zeitgleich hatte sich der Zoll gestern (30.1.) in Wohnungen in Mülheim, Oberhausen, Bocholt und Berlin umgeguckt. Laut einem Sprecher vom Hauptzollamt Münster geht es um den Verdacht, dass in Nagelstudios Menschen aus dem Ausland illegal beschäftigt werden. Der Verdacht hat sich offenbar bestätigt.

