Rauchwolken zogen über Mülheim hinweg

Am Abend ist eine riesige Rauchwolke auch in Mülheim zu sehen gewesen. Grund war ein Großbrand nebenan in Essen. Dort hatte ein Möbellager in Flammen gestanden. Das Feuer war gegen 17:20 Uh im Stadtteil Essen-Kray ausgebrochen. Eine etwa 2400 Quadratmeter große Halle eines Möbel-Abhollagers hatte gebrannt.

© FUNKE Foto Services - Socrates Tassos