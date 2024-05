Raubüberfall: Opfer verfolgt Täter mit Porsche

Die Männer flüchteten mit einem Auto vom Tatort. Das Opfer raste mit seinem Porsche 911 hinterher. Beide Fahrzeuge krachten an der Ecke Großenbaumer Straße / Mühlenbergheide zusammen. Das Fluchtauto kam dabei von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum - die Räuber flüchteten. Die Polizei suchte mit Einsatzhundertschaft, Drohne, Helikopter und Diensthund und konnte zwei der mutmaßlichen Täter in einem Waldgebiet aufstöbern und festnehmen. Beide sitzen schon in U-Haft. Der Dritte ist auf der Flucht. Die Polizei geht davon aus, dass die Männer dem 67-Jährigen vor der Tat aufgelauert haben. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Kripo ist auf der Suche nach Zeugen, die rund um den Wald an der Großenbaumer Straße an Dienstag etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise geben könnten, wohin der noch unbekannte dritte Täter geflüchtet ist.





Tel.: 0201/829-0

E-Mail: hinweise.essen@polizei.nrw.de