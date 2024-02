Raubüberfälle nach Festnahme vor Aufklärung?

1999 gab es einen Überfall auf einen Geldtransporter in Duisburg, bei dem umgerechnet rund 500.000 Euro erbeutet wurden. Unter anderem wurden vor Ort DNA-Spuren von Klette gefunden. Ende 2006 soll sie an einem weiteren Überfall beteiligt gewesen sein. Die Beute in einem Bochumer real-Markt: mehr als 100.000 Euro. Diese Überfälle sollen laut Ermittlern nicht politisch motiviert gewesen sein, sondern lediglich dazu gedient haben, an Geld zu kommen. Ganz im Gegensatz zur RAF-Zeit. In den 70er- und 80er-Jahren hielten die Linksextremisten Deutschland in Atem. Die Mitglieder sollen für mehr als 30 Morde verantwortlich sein.