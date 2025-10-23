Rathausmarkt wird zum Soccerplatz

Los geht es heute um 12 Uhr, am Samstag um 10 Uhr. Jeweils bis 17 Uhr gibt es neben dem Soccercourt auch andere Spiel- und Bewegungsangebote, sagt die Stadt. Morgen gibt es beispielsweise von 10 bis 15 Uhr die Möglichkeit, Spikeball mal auszuprobieren - ein schnelles Spiel mit einem kleinen Ball und einem Netz am Boden.

Die Stadt will die Innenstadt und insbesondere die Schloßstraße in Zukunft regelmäßig für Kinderaktionen nutzen. Das Ziel: Mehr Bewegung und mehr Leben in der Innenstadt, sagt die Stadt.