Rathausmarkt wird zum Soccerplatz
Veröffentlicht: Donnerstag, 23.10.2025 12:23
Heute (24.10.) und morgen (25.10.) können Kinder und Jugendliche auf dem Rathausmarkt Fußball spielen – kostenlos und ohne Anmeldung, sagt die Stadt.
Los geht es heute um 12 Uhr, am Samstag um 10 Uhr. Jeweils bis 17 Uhr gibt es neben dem Soccercourt auch andere Spiel- und Bewegungsangebote, sagt die Stadt. Morgen gibt es beispielsweise von 10 bis 15 Uhr die Möglichkeit, Spikeball mal auszuprobieren - ein schnelles Spiel mit einem kleinen Ball und einem Netz am Boden.
Die Stadt will die Innenstadt und insbesondere die Schloßstraße in Zukunft regelmäßig für Kinderaktionen nutzen. Das Ziel: Mehr Bewegung und mehr Leben in der Innenstadt, sagt die Stadt.