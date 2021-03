Ralf Möller im Interview: Über Corona in Recklinghausen und Zigarren rauchen auf dem Motorrad

Ralf Möller ist aktuell in Deutschland. Er kümmert sich während der Pandemie um seine Eltern in Recklinghausen. Zusätzlich hat er noch ein neues Buch am Start. "Erstma' machen! Denn auch Hinfallen ist ein Schritt nach vorn" heißt das. Außerdem gibt er Jürgen Tipps zum Biken, Zigarre rauchen und Ernährung.

Vom Bademeister zum Mister Universum

Mit Schwimmsport hat es bei Ralf Möller damals im "Pott" angefangen. Nachdem er die Bodybuilder-Krone des Mister Universum gewonnen hatte, ging es ins Film-Business, wie der Jürgen in seiner charmanten Ruhrpott-Art erzählt. Den auch nach fast 30 Jahren in den USA zieht es ihn immer wieder nach Hause. Aber auch das Thema Ernährung treibt Ralf um. Seit fast 5 Jahren ernährt er sich (fast) Vegan und vermisst kaum etwas. Schließlich muss man ja nicht auf alles verzichten - man sollte sich aber auch mal überlegen, wie man sich ernährt, so Ralf im Interview. Noch mehr hört ihr in fast einer Stunde Interview.