Das Interview mit Herbert Grönemeyer

Herbert Grönemeyer will mit seinem neuen Album "differenzierte Zuversicht" ausstrahlen. "Ich habe mich gefragt: wie geht man mit so einer Zeit um?", erklärt Herbert Grönemeyer. Wie geht man um mit den Ängsten, der Melancholie, der Besorgnis? "Ich als sturer Optimist glaube, dass da eine positive Form von Demut und Mitgefühl entsteht." So steht es in den Infos zum Album "Das ist los". Was vor allem im Interview mit uns rüberkommt: Herbert Grönemeyer hat auch mit 66 Jahren immer noch viel Spaß an Musik.

"Ich denke ich habe eine außergewöhnlich schöne Nase und sehr schöne lange Beine."

Bevor Herbert Grönemeyer, Nina und Kevin ihre Lieblingssongs vom neuen Album küren, sprechen sie über die richtige und verständliche Aussprache von "Alltag". Da scheint es, wenn das Wort gesungen wird, Unterschiede zu geben. Generell stellt der Sänger aber fest: "Der Alltag ist die größte Tücke im Leben.". Und dann geht es auch noch um Körperteile. Was er den besonders an sich mag, will Kevin wissen.

"Ich denke ich habe eine außergewöhnlich schöne Nase und sehr schöne lange Beine.", lacht Herbert Grönemeyer. Dafür hasst Kevin Füße, alle Füße und besonders die, die immer wieder auf Urlaubsfotos zu sehen sind. Dafür mag es Nina nicht, vor Anderen Geschenke auszupacken. Und Herbert Grönemeyer? Der hat eine Antipathie für ein Wort. Welches genau, hört ihr im Interview.

Herbert Grönemeyer - Eleganz

