Räuber kommt hinter Gitter

Für zwei Raubüberfälle in Mülheim und Köln muss einer der Täter sechs Jahre und neun Monate ins Gefängnis. Das hat das Landgericht Köln entschieden. Der 46-Jährige hatte im Dezember 2007 zusammen mit Komplizen ein Juweliergeschäft in Köln und 2008 eins in Mülheim überfallen.

© Dan Race - stock.adobe.com