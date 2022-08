Rätselhafte Messerattacke auf Seniorin

Staatsanwaltschaft und Polizei haben eine Mordkommission eingerichtet. So viel ist bislang zu dem Fall bekannt: Gegen 12 Uhr hat sich die 81-Jährige an einem Kiosk in Dümpten aufgehalten und mit einem Nachbarn gesprochen. Ein unbekannter Niederländer (50 Jahre) kam laut Polizei hinzu und sprach mit der Mitarbeitern des Kiosks. Danach entfernte er sich, kehrte zurück und stach der 81-Jährigen unvermittelt mit einem Messer in den Rücken. Ein Paketbote, der zufällig in der Nähe war, verfolgte den Angreifer und hielt ihn fest, bis die Polizei eintraf. Die Hintergründe der Tat sind laut Polizei noch völlig unklar.