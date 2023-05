Rabatt für Forschungsfahrt auf der Ruhr

Das Team vom Haus Ruhrnatur ist mit an Bord der Weißen Flotte. Gemeinsam wird das Ökosystem der Ruhr erkundet. Tiere können von Deck aus beobachtet werden und einige sollen auch mit an Bord sein. Hier kann u.a. an Mikroskopen geforscht werden. Je nach Termin geht es am Wasserbahnhof auf der Schleuseninsel oder in Mintard von Bord. An beiden Anlegern steht nach der Schifffahrt ein Spielmobil bereit. Mitmachen geht nur, wenn ein Erziehungsberechtigter an mit an Bord kommt. Wer bis zum 24. Juni bucht, zahlt für das erste Kinderticket nur 1 € statt regulär 10 €, heißt es.





Hier sind die Termine:

Dienstag, 27. Juni, ab 10.30 Uhr

Donnerstag, 20. Juli, ab 10.30 Uhr

Donnerstag, 3. August, ab 10.30 Uhr





Der Rabatt gilt laut MST nur, wenn auch ein Erwachsenenticket (21,50 €) gekauft wird. Die Aktion läuft exklusiv in der Touristinfo und im Schifffahrtsbüro und ist nicht mit anderen Rabatten kombinierbar.