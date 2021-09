Quarantäne nur noch für infizierte Kinder

Wird in einer Klasse, einem Kurs, in Kita oder Tagespflege ein einzelnes Kind positiv auf Corona getestet, muss nur dieses 14 Tage in Quarantäne. In Schulen müssen dann vorsichtshalber mehr Schnelltests gemacht werden als die vorgegebenen zweimal die Woche. In Kitas soll es dann neben den freiwilligen auch verpflichtende Selbsttests geben. Ausnahmen gelten, wenn zum Beispiel mehrere Schüler einer Klasse positiv getestet werden. Dann dürfen die Gesundheitsämter die Quarantäne auch auf die Kontakte ausdehnen. Wer keine Symptome hat, kann sich nach fünf Tagen freitesten. Die Erlasse dazu sollen bis Ende der Woche kommen. Damit geht NRW bei den Lockerungen der Quarantäne-Regeln noch einen Schritt weiter als das die Beschlüsse von Bund und Ländern tun. Die Gesundheitsminister hatten sich lediglich darauf geeinigt, keine ganzen Klassen mehr in Quarantäne zu schicken und Kontaktpersonen die Möglichkeit zu geben, sich nach fünf Tagen frei zu testen.