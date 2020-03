Quarantäne nach Schülerfreizeit

Eine neunte Klasse des Gymnasiums Broich und drei Lehrer befinden sich seit gestern in häuslicher Quarantäne. Sie waren vergangene Woche in Südtriol auf einer Skifreizeit. Die Region in Italien war vergangenen Freitag als Corona-Risikogebiet eingestuft worden.

