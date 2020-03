Quarantäne für Mülheimer Schulen aufgehoben

Beim Gymnasium in Broich waren die neunten Klassen vorsichtshalber nach Hause geschickt worden - rund 120 Schüler plus Lehrer. In einer Klasse soll es Kontakt zu einem Corona-Fall gegeben haben. Da der neuner Jahrgang danach untereinander Kontakt hatte, mussten alle zuhause bleiben. Am Karl-Ziegler-Gymnasium kam der Oberstufenkurs Englisch in Quarantäne, außerdem Schüler und Mitarbeiter der Katharinenschule. Dort war ein Elternteil positiv getestet worden.