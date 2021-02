Psychosoziale Notfallversorgung rund um die Uhr

Er hilft ihnen, das Erlebte zu verarbeiten. In Dortmund soll dieser Job von aktiven Feuerwehrleuten übernommen werden. Sie sind speziell dafür ausgebildet und schon seit Jahren in diesem Bereich tätig. Die sogenannten "Erkunder" entscheiden am Einsatzort, wer sofort psychosoziale Hilfe benötigt. Außerdem kümmern sie sich um Ersthelfer, Augenzeugen und Angehörige und ziehen bei Bedarf weitere Notfallseelsorger mit hinzu.