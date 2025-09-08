Navigation

Proteste gegen Regierung und Polizeigewalt in Serbien

Veröffentlicht: Montag, 08.09.2025 17:57

Seit mehr als zehn Monaten reißen die Proteste gegen Serbiens Präsident Vucic nicht ab. Das gewaltsame Einschreiten der Polizei befeuert sie nur.

Proteste in Serbien
© Darko Vojinovic/AP/dpa

Demonstrationen

Belgrad (dpa) - Tausende Menschen demonstrieren in Serbiens Hauptstadt Belgrad erneut gegen die Regierung von Präsident Aleksandar Vucic, der sie Korruption und Autokratie vorwerfen. Sie zogen vor das Regierungsgebäude, den Justizpalast und mehrere Einrichtungen des Innenministeriums, wie der unabhängige TV-Sender N1 berichtete. Der Zorn der Protestierenden richtet sich insbesondere gegen das jüngste gewaltsame Einschreiten der Polizei im nordserbischen Novi Sad. Dort war die Polizei am vergangenen Freitag mit Tränengas, Blendgranaten und Schlagstöcken gegen friedliche Demonstranten vorgegangen, wie Medien berichtet hatten. 

In Novi Sad war der Protest am Gebäude der dortigen Philosophischen Fakultät eskaliert, nachdem deren regierungstreuer Dekan die Studenten mit Hilfe der Polizei zum Verlassen des Gebäudes gezwungen hatte, das sie seit neun Monaten besetzt gehalten hatten. Von der Regierung hieß es, Demonstranten hätten Polizisten angegriffen. 

Auslöser der seit mehr als zehn Monaten andauernden Proteste in Serbien war der Einsturz eines frisch renovierten Bahnhofsvordachs in Novi Sad am 1. November 2024, der 16 Menschen das Leben kostete. Unabhängige Experten und Oppositionelle machen Schlamperei und Korruption unter der Vucic-Regierung für das Unglück verantwortlich.

© dpa-infocom, dpa:250908-930-12350/1
Proteste in Serbien
Der Zorn der Protestierenden richtet sich insbesondere gegen das jüngste gewaltsame Einschreiten der Polizei im nordserbischen Novi Sad. © Darko Vojinovic/AP/dpa
Der Zorn der Protestierenden richtet sich insbesondere gegen das jüngste gewaltsame Einschreiten der Polizei im nordserbischen Novi Sad.
© Darko Vojinovic/AP/dpa
Proteste in Serbien
Seit Monaten gibt es in Serbien Proteste.© Darko Vojinovic/AP/dpa
Seit Monaten gibt es in Serbien Proteste.
© Darko Vojinovic/AP/dpa
Protesten gegen Regierung in Serbien
Die serbische Polizei ging am Campus der Uni Novi Sad mit großer Härte gegen demonstrierende Bürger vor. (Archivbild)© Darko Vojinovic/AP/dpa
Die serbische Polizei ging am Campus der Uni Novi Sad mit großer Härte gegen demonstrierende Bürger vor. (Archivbild)
© Darko Vojinovic/AP/dpa

Weitere Meldungen

19 Tote bei Straßenprotesten gegen Regierung in Nepal

Politik In Nepal eskaliert der Streit um die Sperrung von sozialen Medien. Bei den Protesten gibt es viele Tote. Was steckt hinter der plötzlichen Blockade von Facebook & Co.?

GenZ protestiert in Nepal gegen Korruption

Polizei blockiert Zentrale der Opposition in Istanbul

Politik Die Stimmung in der größten Stadt der Türkei ist aufgeheizt. Anhänger der führenden Oppositionspartei CHP protestieren gegen Repressalien.

CHP-Anhänger schwenken türkische Flaggen (Archivbild)

London: Tumulte und Festnahmen bei propalästinensischer Demo

Politik Die Gruppe Palestine Action wurde wegen Sabotageakten an Militärflugzeugen als terroristisch eingestuft. Fürsprecher der Organisation gelten daher als Terror-Unterstützer.

Nahostkonflikt - Protest in London
skyline