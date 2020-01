Protest gegen neue Wirtschaftsflächen

Sie hat bislang schon rund 7.500 Unterschriften gesammelt, um das Feld in der Nähe des Wasserturms an der Velauer Straße zu erhalten. Protest gibt es auch für das Vorhaben, Flächen am Auberg, in Selbeck, im Winkhauser Tal und rund um das Flughafen-Areal zu erschließen. Mülheims Wirtschaftsförderer Hendrik Dönnebrink hat das Konzept entwickelt. Er rechnet dabei mit 8.000 neuen Arbeitsplätzen und 16 Millionen Euro zusätzlichen Steuereinnahmen.