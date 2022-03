Projekt für mehr Sicherheit im Wasser

Das Projekt richtet sich an vor allem an pädagogische Fachkräfte, z.B. Erzieherinnen und Erzieher, Tagesmütter und -väter oder auch Lehrkräfte. Zunächst werden die eigenen Fähigkeiten geschult und das Rettungsschwimmerabzeichen in Silber erworben. Anschließend folgt eine Ausbildung in zwei Stufen. In der ersten Runde gibt es Tipps und Tricks, wie Kinder spielerisch über richtiges Verhalten im Wasser aufgeklärt werden können. In einem Aufbaulehrgang wird dann die Qualifikation zum "Ausbildungsassistenten Schwimmen" erworben. Damit darf die Seepferdchen-Prüfung abgenommen werden. Die Teilnahme ist kostenlos. Das wird möglich, weil sich die DLRG einen namhaften Partner ins Boot geholt hat. Hier geht es zur Anmeldung: ausbildung@muelheim.dlrg.de.