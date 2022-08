Projekt bereitet Ukraine-Flüchtlinge auf Schule vor

In dem Ferienprojekt lernen die Kinder und Jugendlichen in kleinen Gruppen spielerisch Deutsch. Das soll ihnen dabei helfen, beim Schulstart nächste Woche besser klar zu kommen, heißt es von der VHS. Viele könnten schon ein bisschen Deutsch oder Englisch sprechen, wenn sie nach Deutschland kommen. Schreiben ginge aber nur in kyrillischen Buchstaben. Gefördert wird das Projekt vom Bildungsministerium des Bundes.