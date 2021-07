Probleme beim digitalen Impfpass

Laut RBB24 und Handelsblatt muss das RKI eine Sicherheitslücke schließen. Offenbar war es möglich, mit gefälschten Dokumenten einen Gastzugang für nicht existierende Apotheken zu erzeugen. Impfzertifikate hätten so an Unberechtigte ausgegeben werden können. Wann der digitale Impfausweis in Apotheken wieder ausgestellt werden kann ist demnach noch offen. Die Impfzentren sind von dem Problem anscheinend nicht betroffen.