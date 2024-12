Preview-Day bei Essen Motor Show läuft

Rund 500 Aussteller aus 17 Ländern sind dabei. Im Mittelpunkt stehen Supersportwagen, Tuning, Felgen, Fahrwerksystem oder auch Lackierung. Dabei sind in diesem Jahr auch wieder aktive und ehemalige Motorsportler, die für einen Plausch und Autogramme zur Verfügung stehen, heißt es. Ein zweiter Schwerpunkt der Messe ist der Oldtimer-Bereich. Hunderte Oldtimer und Youngtimer (ca. ab 20 Jahre Alter aufwärts) sind am Start. Für sie sind gleich zwei Messehallen reserviert. Zum Preview-Day heute liegen die Ticket-Preise bei regulär 32 Euro, an allen anderen Tagen bei 20 Euro. Letzter Messetag ist der 8. Dezember.