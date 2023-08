Premiere für neues Event an Schloß Broich

Einlass ist um 17 Uhr. Los geht es um 18 Uhr. Highlights werden am späteren Abend die Szene-Stars Fritz Kalkbrenner und Moguai sein. Die Veranstaltung ist ausverkauft. Morgen ist Teil 2 des Summer Open Air mit der von früher bekannten Mischung der Ruhrbühne. Im MüGa-Park treten The Lords, Maggie Reilly und Johnny Logan auf. Der Park ist für die Veranstaltung gesperrt. Er wird erst in der nächsten Woche wieder freigegeben.