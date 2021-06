Preis für Vielfältigkeit

Das Theater an der Ruhr beeindruckte die Jury vor allem mit seinen inklusiven Arbeitsansätzen. Ausgezeichnet wird die Bühne für ihre wegweisende Arbeit als Kunstraum für Vielfältigkeit und gesellschaftspolitische Visionen, so die Jury. Der Theaterpreis des Bunds wird in diesem Jahr an elf Häuser verliehen, 76 Bewerbungen hatte es gegeben. Die Preisverleihung findet am 8. Juli in der Akademie der Künste in Berlin statt und wird per Live-Stream übertragen.