Preis für Freizeitkarte wird angepasst

Sie kostet statt 58 nur noch 48 Euro. Kinder der Jahrgänge 2008 bis 2017 zahlen 38 Euro. Ab dem kommenden Jahr werden dann 52 statt 58 Euro fällig. Wer die Karte besitzt kann im kommenden Jahr 140 Angebote im Revier umsonst oder billiger besuchen. Theoretisch könnte man so mehr als 700 Euro sparen, heißt es. Neu dabei sind der Vroom.Ruhr, das Geheimdepo Dortsten oder auch die Einstein Boulderhallen in Duisburg. Als Eintritt-frei-Partner kommen das Naturmuseum Dortmund und der Tierpark Hamm dazu. Der Verkauf der Ruhr.Topcard für dieses Jahr ist beendet. Sie ging 67.000 Mal über den Tisch. Das reicht annähernd an die Zahlen der Vorjahre. Angesichts der Corona-Lage sei man aber zufrieden.