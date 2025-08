Post geht bald raus: Wahlbenachrichtigungen verschickt

Ab sofort können wir die Unterlagen zur Briefwahl online beantragen. Am 14. September laufen bei uns in Mülheim die Wahlen zum Stadtrat, zu den Bezirksvertretungen und zum Amt des Oberbürgermeisters, außerdem zum Ruhrparlament. Eine mögliche Stichwahl zum Oberbürgermeisteramt ist für den 28. September angesetzt. Stimmberechtigt sind Deutsche sowie Staatsangehörige der übrigen 26 EU-Mitgliedstaaten, die am Wahltag mindestens 16 Jahre alt sind. Außerdem müssen sie mindestens seit dem 16. Tag vor der Wahl im Wahlgebiet wohnen und angemeldet sein - also mindestens seit dem 29. August - und in das lokale Wählerverzeichnis eingetragen sein.





Hier gibt es alle Infos rund um die Kommunalwahl.