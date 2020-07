Pop-up-Store für Blutspenden

In Bochum hat heute Mittag ein Pop-up-Store zum Blutspenden aufgemacht. Pop-up-Stores sind provisorische Läden, die vorübergehend in leerstehenden Geschäften aufmachen. In diesem Fall ist das Deutsche Rote Kreuz in einen Laden in den Bochumer Ruhrpark gezogen.

© DRK Blutspendedienst West