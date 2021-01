Polizisten tragen jetzt Taser

Mit den Tasern können die Polizisten kleine Metallpfeile an Drähten verschießen. Wer getroffen wird, wird durch kurze Stromimpulse außer Gefecht gesetzt. Der Test läuft rund ein Jahr - auch noch in Düsseldorf und im Rhein-Erft-Kreis. Danach will das Land entscheiden, ob die komplette NRW-Polizei mit Tasern ausgerüstet wird. Aktuell arbeiten nur Spezialeinheiten damit.