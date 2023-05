Polizeistiftung sammelt weiter Geld für Opfer des Einsatzes in Ratingen

Panorama Zwei Schwerverletzte schweben noch in Lebensgefahr, sieben liegen auf Intensivstationen. Der mutmaßliche Täter neige zu Verschwörungstheorien, berichtet die leitende Ermittlerin.

Panorama Bei der schweren Explosion mit fünf lebensgefährlich verletzten Einsatzkräften in Ratingen hat es sich vermutlich um einen gezielten Angriff gehandelt.

Ratingen: Verdächtiger aus Prepper-Szene in U-Haft

Explosion in Ratingen: Was wir wissen - und was nicht