Polizeistiftung freut sich über viele Spendengelder

Dieses Jahr ging das Geld unter anderem an Kinder und ihre Mütter, die nach schlimmen Erlebnissen ins Frauenhaus flüchten mussten und an die Familie eines Dachdeckers aus Mülheim, der nach einem Herzinfarkt auf der Baustelle verstarb und bei dessen Tochter ein halbes Jahr später ein unheilbarer Hirntumor festgestellt wurde. Außerdem ging ein Teil des Geldes zum Beispiel an eine 16-jährige Leistungssportlerin aus Solingen, die nach einer Coronaerkrankung pflegebedürftig wurde.

Die Polizeistiftung hat ihren Sitz in Mülheim. Ihr ist es wichtig, zu betonen, dass jeder Cent auch wirklich bei den Bedürftigen ankommt. Jegliche Verwaltungsgebühren werden von Gönnern übernommen.

Wer auch spenden möchte, kann das über diese Bankverbindung tun:

Sparkasse Mülheim an der Ruhr

IBAN: DE57 3625 0000 0300 1420 01

BIC: SPMHDE3EXXX

Bitte immer den Verwendungszweck angeben: „Erhöhung Stiftungsvermögen“ oder „Stiftungsmittel“.