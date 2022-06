Polizeistiftung bitte um Spenden

„Leider können wir mit unseren finanziellen Mitteln die Tat nicht ungeschehen machen. Wir wissen aber, dass jetzt und auch in den nächsten Wochen und Monaten finanzielle Mehrbelastungen entstehen, die wir mit unserer Hilfe zumindest abfedern wollen“, heißt es in einer Mitteilung. Die Kinder müssten jetzt die bestmögliche Betreuung bekommen, um das schreckliche Ereignis zu verarbeiten und die Traumata abzumildern. Wer mag, kann auf das Konto der Polizeistiftung Geld überweisen, damit zusätzlich Geld bei den Kindern ankommt. Am Dienstagabend hatte der Ex-Partner mitten in Styrum eine 31-Jährige mit einem Messer angegriffen. Die Frau verstarb wenige Stunden später an ihren schweren Verletzungen.





Kontoverbindung:

Polizeistiftung David + Goliath

Verwendungszweck: Styrum

Sparkasse Mülheim an der Ruhr

IBAN: DE57 3625 0000 0300 1420 01

BIC: SPMHDE3EXXX