Polizeihubschrauber über Mülheim

Einige Mülheimer dürften in der vergangenen Nacht durch Hubschrauberlärm geweckt worden sein. Nach einem Einbruch in einen Supermarkt an der Essener Straße hatte die Polizei ab etwa 1 Uhr unter anderem mit einem Hubschrauber nach den Tätern gesucht. Ein Tatverdächtiger wurde ausfindig gemacht und festgenommen, sagte uns ein Sprecher auf Nachfrage. Mehr Informationen will die Polizei im Laufe des Tages veröffentlichen.

© Igor Mojzes - Fotolia