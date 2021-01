Polizeieinsatz: Aktienstraße gesperrt

In Mülheim läuft seit einiger Zeit ein großer Polizeieinsatz (Stand 6.1., 17.45 Uhr). Hörer haben uns gemeldet, dass die Aktienstraße zwischen Sandstraße und Mellinghofer Straße gesperrt ist. Ein Sondereinsatzkommando und Rettungskräfte der Feuerwehr sollen vor Ort sein. Was genau los ist, dazu will die Polizei im Moment noch nichts sagen, weil der Einsatz noch läuft. Wir ergänzen die Infos, sobald wir sie haben.

© chalabala - stock.adobe.com