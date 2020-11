Polizei: Taschendiebe aktuell sehr aktiv

Weil so viele Weihnachtsmärkte ausfallen, versuchen Taschendiebe jetzt schon vermehrt an Beute zu kommen. Bei der Polizei Essen/Mülheim sind in den vergangenen Tagen schon 32 Anzeigen aus Essen und 3 Anzeigen wegen Taschendiebstahls aus Mülheim eingegangen. Die Polizei spricht deshalb von einem frühzeitigen Start in die Hochsaison der Langfinger.

© Picture-Factory - Fotolia